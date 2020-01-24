В Адыгее сильный ветер оборвал линии электропередачи и обрушил штукатурку на многоэтажке
В Адыгее в ночь на 23 января из-за сильного ветра, порывы которого превышали 23 м/с, произошли порывы линий электропередач
Особенно пострадал Майкоп. В столице республики вышли из строя 25 подстанций и уличное освещение, поступило около 270 заявок об отключении света в домах.
Ситуация стабилизировалась 24 января. Однако работы по устранению последствий аварии продолжаются, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете по делам ГО И ЧС.
В городских электрических сетях рассказали, что электроснабжение Майкопа восстановлено, массовых отключений света нет. Сейчас идет работа по устранению точечных отключений электроэнергии.
Кроме того, по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова на соцобъектах проверяют состояние всех дизельных электрогенераторов, которые необходимо подключать в случае возможных аварийных ситуаций. Также руководитель региона дал задание оперативно отремонтировать в Майкопе многоэтажный дом, где из-за ветра обрушилась штукатурка фасада здания.
«Дом уже обследовали, утеплитель не поврежден. А отвалившийся слой декоративной штукатурки 24 января будет полностью демонтирован и вывезен. Ремонт поврежденной части решено сделать после наступления благоприятных погодных условий», — рассказали в свою очередь в минстрое республики.
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