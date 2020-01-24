В Адыгее сильный ветер оборвал линии электропередачи и обрушил штукатурку на многоэтажке

Адыгея

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В Адыгее в ночь на 23 января из-за сильного ветра, порывы которого превышали 23 м/с, произошли порывы линий электропередач

Особенно пострадал Майкоп. В столице республики вышли из строя 25 подстанций и уличное освещение, поступило около 270 заявок об отключении света в домах.

Ситуация стабилизировалась 24 января. Однако работы по устранению последствий аварии продолжаются, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете по делам ГО И ЧС.

В городских электрических сетях рассказали, что электроснабжение Майкопа восстановлено, массовых отключений света нет. Сейчас идет работа по устранению точечных отключений электроэнергии.

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Кроме того, по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова на соцобъектах проверяют состояние всех дизельных электрогенераторов, которые необходимо подключать в случае возможных аварийных ситуаций. Также руководитель региона дал задание оперативно отремонтировать в Майкопе многоэтажный дом, где из-за ветра обрушилась штукатурка фасада здания.

«Дом уже обследовали, утеплитель не поврежден. А отвалившийся слой декоративной штукатурки 24 января будет полностью демонтирован и вывезен. Ремонт поврежденной части решено сделать после наступления благоприятных погодных условий», — рассказали в свою очередь в минстрое республики.

Аварии Майкоп Погода Энергетика

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