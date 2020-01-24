В Адыгее сильный ветер оборвал линии электропередачи и обрушил штукатурку на многоэтажке

В Адыгее в ночь на 23 января из-за сильного ветра, порывы которого превышали 23 м/с, произошли порывы линий электропередач

Особенно пострадал Майкоп. В столице республики вышли из строя 25 подстанций и уличное освещение, поступило около 270 заявок об отключении света в домах.

Ситуация стабилизировалась 24 января. Однако работы по устранению последствий аварии продолжаются, сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете по делам ГО И ЧС.

В городских электрических сетях рассказали, что электроснабжение Майкопа восстановлено, массовых отключений света нет. Сейчас идет работа по устранению точечных отключений электроэнергии.