Среди них 4 мальчика и одна девочка. Самому взрослому из них в июле исполнится 17, самому младшему нет года. Дети Дубровиных радуют родителей успехами. Так, в 2019 году Матвей получил красный аттестат и вошел в призеры краевой олимпиады по английскому, а Серафима завоевала золотую и серебряную медали во Всероссийском первенстве по гандболу среди девочек.

Благодаря успеваемости в школе, ребята постоянно участвуют в акции «Отличник года», которую регулярно проводит профсоюзная организация ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» ККО Нефтегазстройпрофсоюза России. В рамках акции дети сотрудников, окончившие учебный год на «отлично» и «хорошо» (не более 2-х четверок), получают благодарственные письма и подарки.