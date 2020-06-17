Сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» наградили медалью «Родительская слава»
В семье работников ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Максима и Марины Дубровиных воспитываются пятеро детей
Среди них 4 мальчика и одна девочка. Самому взрослому из них в июле исполнится 17, самому младшему нет года. Дети Дубровиных радуют родителей успехами. Так, в 2019 году Матвей получил красный аттестат и вошел в призеры краевой олимпиады по английскому, а Серафима завоевала золотую и серебряную медали во Всероссийском первенстве по гандболу среди девочек.
Благодаря успеваемости в школе, ребята постоянно участвуют в акции «Отличник года», которую регулярно проводит профсоюзная организация ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» ККО Нефтегазстройпрофсоюза России. В рамках акции дети сотрудников, окончившие учебный год на «отлично» и «хорошо» (не более 2-х четверок), получают благодарственные письма и подарки.
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Марина Дубровина награждена памятной медалью «Родительская слава» за добросовестное исполнение обязанностей по воспитанию и образованию детей, активную гражданскую позицию, участие в жизни образовательного учреждения, в котором обучаются дети. Почетные медали лучшим родителям краевой столицы в этом году вручали в городской Думе Краснодара уже в 15-й раз. Об этом в пресс-службе газовой компании сообщили 17 июня.
Коллектив компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» поздравил супругов, пожелав им здоровья, терпения, сил и успехов. За большой вклад в воспитание детей семья Дубровиных также получила денежное вознаграждение от профсоюзной организации ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Краснодар».