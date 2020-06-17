На Кубани скончались две женщины с коронавирусом

В оперштабе Краснодарского края 17 июня рассказали о двух новых летальных исходах, связанных с коронавирусом

Как писали Юга.ру, в России к 17 июня выявили 553,3 тыс. случаев заражения COVID-19. Из этого числа выздоровели 304 тыс. 342 человека, скончались 7 тыс. 478 человек.

В Краснодарском крае за все время наблюдения зарегистрировали 5 тыс. 183 человека с инфекцией. Выздоровели 3 тыс. 884 заболевших, скончались 55 пациентов, включая 2 человека за последние сутки. В краевом оперштабе рассказали, что это были жительницы Сочи и Белореченска.

3 июня в Сочи госпитализировали местную 57-летнюю женщину с двусторонней пневмонией. После того, как у нее подтвердили анализ на коронавирус, больную перевели в городскую инфекционную больницу. 6 июня ее подключили к ИВЛ, но это не помогло сохранить ей жизнь.