На Кубани скончались две женщины с коронавирусом
В оперштабе Краснодарского края 17 июня рассказали о двух новых летальных исходах, связанных с коронавирусом
Как писали Юга.ру, в России к 17 июня выявили 553,3 тыс. случаев заражения COVID-19. Из этого числа выздоровели 304 тыс. 342 человека, скончались 7 тыс. 478 человек.
В Краснодарском крае за все время наблюдения зарегистрировали 5 тыс. 183 человека с инфекцией. Выздоровели 3 тыс. 884 заболевших, скончались 55 пациентов, включая 2 человека за последние сутки. В краевом оперштабе рассказали, что это были жительницы Сочи и Белореченска.
3 июня в Сочи госпитализировали местную 57-летнюю женщину с двусторонней пневмонией. После того, как у нее подтвердили анализ на коронавирус, больную перевели в городскую инфекционную больницу. 6 июня ее подключили к ИВЛ, но это не помогло сохранить ей жизнь.
Еще одна женщина, 60-летняя жительница Белореченска, с 23 мая проходила лечение у терапевта по месту жительства. После ухудшения состояния ее госпитализировали в городскую больницу Горячего Ключа. Анализ на COVID-19 был положительным. Больной поставили диагноз — новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Около двух недель пациентка находилась на ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.
На 17 июня в больницах края остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких 17 человек.
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