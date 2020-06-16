В Адыгее смертность от рака снизилась на 7,5%
В Адыгее за четыре месяца этого года смертность от онкозаболеваний уменьшилась на 7,5%
Всего с января по апрель от новообразований умерло 287 человек. Это на 16 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 16 июня министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков на совещании, которое провел глава республики с главными врачами медучреждений Адыгеи.
По мнению главного врача Адыгейского республиканского онкодиспансера Сафербия Беретаря, результатом работы прошлых лет стало обеспечение онкодиспансера современным оборудованием. Кроме того, там стали внедрять телемедицину, увеличили профосмотры, благодаря чему выявляемость заболевания на ранних стадиях увеличилась до 60%.
Беретарь также сообщил, что основная структура смертности от рака не изменилась: превалируют злокачественные новообразования органов дыхания, молочной железы, желудка, ободочной кишки, предстательной железы.
В период пандемии существенно перестроили работу республиканского онкологического диспансера для оказания полного объема необходимой медицинской помощи. Курсы химиотерапии теперь проводят в соответствии с клиническими рекомендациями и цикличностью. Однако плановые обследования онкологических пациентов, находящихся на длительном динамическом наблюдении, а также манипуляции при доброкачественных кожных образованиях откладывали до завершения пандемии.
«Безусловно, ранее мы провели масштабную модернизацию онкодиспансера, на эти цели впервые за долгое время была выделена большая сумма средств. Все это мы делаем, чтобы помочь людям. Сегодня и оборудование, и современные методы лечения позволяют купировать болезнь на ранних стадиях. В этом плане должна быть наступательная позиция минздрава республики и всего медицинского сообщества», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.