В Адыгее смертность от рака снизилась на 7,5%

В Адыгее за четыре месяца этого года смертность от онкозаболеваний уменьшилась на 7,5%

Всего с января по апрель от новообразований умерло 287 человек. Это на 16 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил 16 июня министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков на совещании, которое провел глава республики с главными врачами медучреждений Адыгеи.

По мнению главного врача Адыгейского республиканского онкодиспансера Сафербия Беретаря, результатом работы прошлых лет стало обеспечение онкодиспансера современным оборудованием. Кроме того, там стали внедрять телемедицину, увеличили профосмотры, благодаря чему выявляемость заболевания на ранних стадиях увеличилась до 60%.