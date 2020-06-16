Власти Сочи решили гуманно относиться к бродячим животным

Планируется, что уже к концу июля регулировать численность беспризорных собак и кошек на курорте будут с учетом нововведений. Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Мамлай уточнил, что главным принципом работы станет гуманное отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.

По его словам, на эти цели из городского бюджета планируется выделить около 3,5 млн рублей. Средства потратят на отлов, временное содержание в приюте, вакцинацию и стерилизацию бездомных животных.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что стерилизованных собак и кошек, имеющих метки о принадлежности хозяевам, на улицах курорта отлавливать не будут.

Как писали Юга.ру, в апреле жители Сочи сообщили о массовой травле собак, полиция организовала проверку. В этом же месяце жители курорта спасли дворнягу, которую подстрелили неизвестные люди.