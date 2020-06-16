Власти Сочи решили гуманно относиться к бродячим животным

Краснодарский край

Распечатать

Власти Сочи 16 июня сообщили о введении новых правил обращения с бродячими животными

Планируется, что уже к концу июля регулировать численность беспризорных собак и кошек на курорте будут с учетом нововведений. Директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Мамлай уточнил, что главным принципом работы станет гуманное отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.

Читайте также:

По его словам, на эти цели из городского бюджета планируется выделить около 3,5 млн рублей. Средства потратят на отлов, временное содержание в приюте, вакцинацию и стерилизацию бездомных животных.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что стерилизованных собак и кошек, имеющих метки о принадлежности хозяевам, на улицах курорта отлавливать не будут.

Как писали Юга.ру, в апреле жители Сочи сообщили о массовой травле собак, полиция организовала проверку. В этом же месяце жители курорта спасли дворнягу, которую подстрелили неизвестные люди.

Животные Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным ливням с грозой и ветром
Власти Сочи решили гуманно относиться к бродячим животным
В Краснодаре проведут открытый онлайн-вебинар об отношениях народов Кубани и Адыгеи
В Геленджике чиновник заработал 835 тыс. рублей на сдаче муниципального картона и металла. На него завели дело
Чем закончился конфликт в палаточном лагере на границе Дагестана: 155 граждан Азербайджана выехали на родину, а СК начал проверку
Фестиваль казачьей культуры в Адыгее проведут в онлайн-формате

Лента новостей

Реклама на портале