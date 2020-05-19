«Россети Кубань» до конца года установит 77 тыс. цифровых счетчиков

«Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») за 2020 год планирует установить более 77 тыс. современных приборов учета электроэнергии жителям Краснодарского края и Республики Адыгея

До конца года умные счетчики появятся также в Адыгейском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Славянском, Армавирском, Тимашевском энергорайонах. Больше всего приборов — 45 тыс. — планируется установить в Краснодарском филиале компании (Северский и Динской районы края, Теучежский район Адыгеи).

Новые приборы абонентам «Россети Кубань» планируется установить бесплатно. Собственникам домовладений не надо заботиться об их обслуживании — за эксплуатацию и ремонт новых приборов отвечает электросетевая компания.

Для абонентов установка интеллектуальных приборов имеет ряд преимуществ. Современная система учета может экономить электроэнергию, рассчитывая ее оплату по зонам суток. По заявке пользователя новые счетчики можно запрограммировать на многотарифный учет и ночью платить за электроэнергию меньше, чем днем. Современная система также может предотвратить пожар из-за короткого замыкания: она находит токи утечки и отключает электричество.