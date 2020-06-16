Фестиваль казачьей культуры в Адыгее проведут в онлайн-формате

Адыгея

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Межрегиональный фестиваль казачьей культуры в Адыгее в июне решили провести дистанционно из-за пандемии коронавируса

История фестиваля берет начало в 1992 году: тогда его провели по инициативе казаков поселка Тульского. С 1998 года мероприятию присвоили статус регионального, а с 2015 года — межрегионального.

С 1 июля до 31 августа все, кто хочет стать участником фестивая, могут прислать заявки и видео своих выступлений на электронную почту mfkk_01@mail.ru. Также на почту можно прислать короткое видео или фото с пометкой «Флешмоб» для участия в онлайн-флешмобе «Я участвую!». Это может быть рисунок о фестивале, небольшое видео или фото с логотипом фестиваля, чтение на камеру авторского короткого стихотворения или частушки.

В рамках фестиваля запланирована конкурсная программа среди взрослых и детских творческих коллективов, солистов, гармонистов-баянистов, казачьих фольклорно-этнографических коллективов народного творчества, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Оценивать конкурсантов будет жюри во главе с главным дирижером Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко. Также запланирована научно-практическая конференция, посвященная Году памяти и славы и 150-летию со дня образования Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.

Победителей фестиваля объявят 20 сентября, а само мероприятие будут транслировать на YouTube-канале Ассоциации «МФКК».

Интернет Казачество Карантин Коронавирус Кубанский казачий хор Фестивали Флешмоб

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Фестиваль казачьей культуры в Адыгее проведут в онлайн-формате
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