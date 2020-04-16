В Майкопе трехлетний ребенок выпал с балкона и погиб

Адыгея

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В Майкопе 15 апреля трехлетний мальчик упал с балкона многоэтажного дома и погиб от полученных травм

Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что ребенок упал с восьмого этажа многоэтажного дома, который находится на пересечении улиц Пролетарской и Свободы. По данным телеграмм-канала «Телетайп Краснодара», мать уложила ребенка спать и вышла из комнаты. Мальчик встал с кровати и отправился на открытый балкон, где сорвался и упал.

В пресс-службе СУ СКР по Адыгее подтвердили гибель ребенка. По данному факту назначили проверку.

Напомним, 14 апреля в поселке в Крыму телевизор упал на четырехлетнюю девочку. Ребенка не удалось спасти.

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