В реке Кирпили в Тимашевском районе зафиксировали массовую гибель рыбы

Краснодарский край

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Жители поселения Кубанец сообщили о гибели рыбы в реке Кирпили

В социальных сетях появились фотографии большого количества погибшей рыбы, находящейся на поверхности воды. Снимки были сделаны на реке Кирпили, на участке у поселения Кубанец.

На месте происшествия специалисты взяли необходимые пробы, которые должны объяснить гибель рыбы. «Управлением ветеринарии Тимашевского района совместно со специалистом управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности был осуществлен выезд на место мора рыбы в с/п Кубанец. Были взяты пробы рыбы, грунта и воды из водоема для исследования причин гибели. Вся картина будет ясна после получения результатов исследования в лаборатории. Предварительно можно сказать, что гибель рыбы произошла от нехватки кислорода в связи с высокими температурами воздуха, воды в реке и отсутствием достаточного количества осадков», — прокомментировали происходящее в администрации Тимашевского района, сообщается на странице Тимашевск Новости в Telegram.

Специалисты ГО и ЧС сетуют на то, что нормальных осадков в районе не было уже порядка четырех лет, что привело к обмелению реки. Но некоторые местные жители заявляют, что на гибель рыбы могла оказать влияние дамба, из-за которой мелеет река.

Ранее Юга.ру сообщали об отмене на территории Краснодарского края красных пропусков, которые требовались для перемещения между муниципалитетами внутри края.

МЧС Происшествия Тимашевский район Экология

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