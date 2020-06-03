Центр удовольствия. Видеосервис Wink сделал пользователям интересное предложение

Мультимедийная платформа Wink была создана специально для самых активных и разборчивых потребителей современного контента — телевидения, фильмов, сериалов и даже книг. А в канун особенного лета-2020 «Ростелеком» сделал пользователям видеосервиса интересное предложение. Портал Юга.ру узнал, чем конкретно можно заняться вместе с Wink и чем интересно предложение провайдера. И теперь делится полезной информацией. Что такое сервис Wink от «Ростелекома»? Приложение дает большие возможности всем, кто хочет одновременно смотреть, учиться и отдыхать. К одной учетной записи можно бесплатно подключить до пяти любых устройств: смартфон или планшет (через мобильное приложение), ноутбук или компьютер (на видеопортале wink.rt.ru), а также телевизор (с помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV или с ТВ-приставкой). Гибкие тарифы позволяют выбрать максимально интересный набор развлечений исходя из предпочтений и потребностей — широкий выбор контента никогда не даст заскучать.

Для тех, кто дома: Wink предложил бесплатный просмотр отечественного кино, анимации и образовательных программ

Что предлагает сервис Wink? Фильмы. В этом разделе пользователи найдут новинки проката, ностальгическое кино 80-х, тематические антологии (например, все части «Назад в будущее», «Бегущего в лабиринте» или «Мальчишника). Киноманам стоит заглянуть в плей-листы лауреатов премии «Оскар», любимых советских фильмов и нестареющей мировой классики. Отличные подборки смогут найти даже поклонники азиатского или индийского кинематографа. Сериалы. Здесь и ситкомы, в том числе всеми любимые «Друзья», «Клиника», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва», «Офис», и современные российские — «Содержанки», «Бесстыдники», «Шакал», «Бывшие», «Мата Хари», «Паук» и другие. Сериальные новинки производства HBO, Fox, Showtime, BBC и других компаний тоже доступны к просмотру, как и различные тематические. Каждый непременно найдет что-то для себя.

Как работает сервис Wink: Телевизор, образование и развлечения — в одном приложении

Онлайн-концерты. Россияне еще долго не смогут посетить выступления любимых исполнителей. А вот увидеть в режиме реального времени полноценный живой концерт с профессиональным звуком, светом и видеорядом — запросто. Такую возможность дает проект Wink Live — с начала апреля поклонники уже смогли насладиться потрясающими выступлениями групп «ДДТ», «Звери», «Алиса» и «Ария», а также Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Тимати, Вадима Самойлова. Эти концерты становились лидерами рейтинга по просмотрам в видеосервисе Wink, а их общая аудитория составила уже около 3 млн человек. В планах «Ростелекома» на это лето еще много всего интересного. Популярные ТВ-каналы. Всего более 260 каналов на любой вкус — развлекательные, детские, познавательные, информационные, музыкальные. Есть отдельная вкладка «Спорт», где пользователи найдут подборки тренировок (растяжка, аэробика, комплексная разминка) и специализированных каналов, лучшие бои UFC, ЗОЖ для самых маленьких, видео о правильном питании, а также различные фильмы на спортивные темы. Обучение. В разделе «Лицей» школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому, алгебре, геометрии и другим предметам. С помощью внешкольных занятий здесь можно изучить лайфхаки для успешной сдачи экзаменов, посмотреть вместе с родителями лекции по искусству, литературе, дизайну, архитектуре, истории и этике, расширить знания об интернете вещей, робототехнике, блокчейне и виртуальной реальности. Программа English Club поможет учить английский язык в удобное время. Можно выбрать начальный, средний или продвинутый уровень, подтянуть грамматику или прокачать скилл для бизнеса и путешествий.

Аудиокниги. «Ростелеком» в сотрудничестве с крупнейшим сервисом «ЛитРес» создал каталог, в котором каждый сможет подобрать себе книги по вкусу. Есть новинки, классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов, детская литература, книги для саморазвития, фантастика, детективы и многое другое. Книги синхронизируются на разных устройствах: начать слушать можно на одном, а продолжить — на другом. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами. Детский раздел с удобным подбором контента. Познакомьте ребенка с анимационными лентами производства «Союзмультфильм» или Pixar, нестареющей классикой Disney. Также доступны добрые детские фильмы и сериалы, развлекательные и обучающие ТВ-каналы, в том числе и для самых маленьких.