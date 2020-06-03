Центр удовольствия. Видеосервис Wink сделал пользователям интересное предложение
Мультимедийная платформа Wink была создана специально для самых активных и разборчивых потребителей современного контента — телевидения, фильмов, сериалов и даже книг. А в канун особенного лета-2020 «Ростелеком» сделал пользователям видеосервиса интересное предложение.
Портал Юга.ру узнал, чем конкретно можно заняться вместе с Wink и чем интересно предложение провайдера. И теперь делится полезной информацией.
Что такое сервис Wink от «Ростелекома»?
Приложение дает большие возможности всем, кто хочет одновременно смотреть, учиться и отдыхать. К одной учетной записи можно бесплатно подключить до пяти любых устройств: смартфон или планшет (через мобильное приложение), ноутбук или компьютер (на видеопортале wink.rt.ru), а также телевизор (с помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV или с ТВ-приставкой).
Гибкие тарифы позволяют выбрать максимально интересный набор развлечений исходя из предпочтений и потребностей — широкий выбор контента никогда не даст заскучать.
Для тех, кто дома:
Что предлагает сервис Wink?
Фильмы. В этом разделе пользователи найдут новинки проката, ностальгическое кино 80-х, тематические антологии (например, все части «Назад в будущее», «Бегущего в лабиринте» или «Мальчишника). Киноманам стоит заглянуть в плей-листы лауреатов премии «Оскар», любимых советских фильмов и нестареющей мировой классики. Отличные подборки смогут найти даже поклонники азиатского или индийского кинематографа.
Сериалы. Здесь и ситкомы, в том числе всеми любимые «Друзья», «Клиника», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва», «Офис», и современные российские — «Содержанки», «Бесстыдники», «Шакал», «Бывшие», «Мата Хари», «Паук» и другие. Сериальные новинки производства HBO, Fox, Showtime, BBC и других компаний тоже доступны к просмотру, как и различные тематические. Каждый непременно найдет что-то для себя.
Как работает сервис Wink:
Онлайн-концерты. Россияне еще долго не смогут посетить выступления любимых исполнителей. А вот увидеть в режиме реального времени полноценный живой концерт с профессиональным звуком, светом и видеорядом — запросто. Такую возможность дает проект Wink Live — с начала апреля поклонники уже смогли насладиться потрясающими выступлениями групп «ДДТ», «Звери», «Алиса» и «Ария», а также Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Тимати, Вадима Самойлова. Эти концерты становились лидерами рейтинга по просмотрам в видеосервисе Wink, а их общая аудитория составила уже около 3 млн человек. В планах «Ростелекома» на это лето еще много всего интересного.
Популярные ТВ-каналы. Всего более 260 каналов на любой вкус — развлекательные, детские, познавательные, информационные, музыкальные. Есть отдельная вкладка «Спорт», где пользователи найдут подборки тренировок (растяжка, аэробика, комплексная разминка) и специализированных каналов, лучшие бои UFC, ЗОЖ для самых маленьких, видео о правильном питании, а также различные фильмы на спортивные темы.
Обучение. В разделе «Лицей» школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому, алгебре, геометрии и другим предметам. С помощью внешкольных занятий здесь можно изучить лайфхаки для успешной сдачи экзаменов, посмотреть вместе с родителями лекции по искусству, литературе, дизайну, архитектуре, истории и этике, расширить знания об интернете вещей, робототехнике, блокчейне и виртуальной реальности.
Программа English Club поможет учить английский язык в удобное время. Можно выбрать начальный, средний или продвинутый уровень, подтянуть грамматику или прокачать скилл для бизнеса и путешествий.
Аудиокниги. «Ростелеком» в сотрудничестве с крупнейшим сервисом «ЛитРес» создал каталог, в котором каждый сможет подобрать себе книги по вкусу. Есть новинки, классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов, детская литература, книги для саморазвития, фантастика, детективы и многое другое. Книги синхронизируются на разных устройствах: начать слушать можно на одном, а продолжить — на другом. Коллекция будет постоянно пополняться, в том числе мировыми бестселлерами.
Детский раздел с удобным подбором контента. Познакомьте ребенка с анимационными лентами производства «Союзмультфильм» или Pixar, нестареющей классикой Disney. Также доступны добрые детские фильмы и сериалы, развлекательные и обучающие ТВ-каналы, в том числе и для самых маленьких.
Совсем недавно Wink предложил пользователям новый тариф «Трансформер» — его можно собрать как конструктор в соответствии с интересами и подключить только те опции, которые необходимы. По умолчанию в тариф входит 5 тыс. популярных отечественных и зарубежных фильмов и сериалов, а также 227 ТВ-каналов. Дополнительный контент объединен в 12 тематических мини-пакетов: для женской и мужской аудитории, детский, познавательный, спортивный, музыкальный и другие. Пользователь может выбрать пять любых пакетов и менять их хоть каждый месяц — пока не сложится идеальный коллекция. При этом цена подписки не изменится.
Сейчас у «Ростелекома» действует акция: при подключении тарифа «Трансформер» до конца сентября все 12 мини-пакетов включены на четыре месяца в подарок.