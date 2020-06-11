В Крым начнут ходить три новых поезда, один из них — через Краснодар

С июля поезда свяжут Евпаторию с Санкт-Петербургом, а также Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом

После сообщения об открытии туристического сезона в Крыму увеличился рост продаж билетов на поезда. В связи с этим Минтранс России решил пустить поезда «Таврия» по новым направлениям в дополнение к уже существующим маршрутка. Так, этим летом поезда свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Также составы пустят из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

Продажи билетов откроются 11 июня. Поезда будут ездить не менее раза в неделю через крупные города страны. Подробнее с расписаниями можно ознакомиться на сайте компании «Гранд Сервис Экспресс».

Например, первый поезд сообщением Симферополь — Екатеринбург будет в пути 2 дня 20 часов 45 минут и отправится 28 июня. Длительная остановка будет в Тамани и Ростове-на-Дону — 12 и 17 минут соответственно. В Краснодаре поезд останавливаться не будет.

Поезд № 525/526 Симферополь — Кисловодск будет курсировать два раза в неделю. Он будет останавливаться в Минеральных водах, Армавире и Краснодаре. Первый состав отправится 29 июня из Симферополя. Первый поезд из Кисловодска прибудет 2 июля.

Поезд № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.