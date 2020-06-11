В Тимашевске в реке нашли тело мужчины

Краснодарский край

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В Тимашевске утром 10 июня местные жители нашли в реке тело мужчины

Тело всплыло в реке Кирпили в районе улицы 2-й Заводской. На погибшем не было одежды — она лежала на берегу, однако документов там не было. На левой лопатке мужчины особая примета — татуировка тигра, сообщила газета «Знамя труда».

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 36-летнего местного жителя проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Следственный комитет смерть

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