В Тимашевске в реке нашли тело мужчины

Тело всплыло в реке Кирпили в районе улицы 2-й Заводской. На погибшем не было одежды — она лежала на берегу, однако документов там не было. На левой лопатке мужчины особая примета — татуировка тигра, сообщила газета «Знамя труда» .

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