В Тимашевске в реке нашли тело мужчины
Краснодарский край Валерия Дульская
В Тимашевске утром 10 июня местные жители нашли в реке тело мужчины
Тело всплыло в реке Кирпили в районе улицы 2-й Заводской. На погибшем не было одежды — она лежала на берегу, однако документов там не было. На левой лопатке мужчины особая примета — татуировка тигра, сообщила газета «Знамя труда».
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 36-летнего местного жителя проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.