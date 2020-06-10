В Сочи опрокинулась бетономешалка, водитель погиб

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 9 июня произошло ДТП, в котором погиб человек

Авария случилась в 14:00 на улице Школьной у дома № 21. По предварительным данным, 37-летний водитель миксера, нагруженного бетоном, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. В результате миксер опрокинулся на правый бок.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в мае в Сочи перевернулся грузовик, а его водитель оказался заблокированным в кабине.

ДТП смерть Сочи

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