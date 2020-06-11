В Туапсе иностранные моряки застряли на брошенном судне без еды и воды
10 июня стало известно о ситуации на борту судна Vega 1, которое стоит в порту Туапсе почти пять месяцев
Государственный портовый контроль задержал теплоход Vega 1, находящийся под флагом Панамы, 31 января 2020 года в Туапсе. Причиной стала невыплата зарплат морякам — гражданам Грузии, Индии и Турции, а также технические нарушения на судне. В конце февраля запасы продовольствия на борту подошли к концу, из-за чего членам экипажа пришлось обратиться к инспектору Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольге Ананьиной.
«Турецкая компания Fora Maritime Corporation фактически бросила экипаж. Задолженность по зарплате составляла около 60 тыс. долларов», — рассказала она 10 июня.
В начале марта Российский профсоюз моряков выделил средства на покупку продуктов и воды, в конце месяца морякам снова закупили продовольствие. Также задолженность по зарплатам частично выплатила экипажу страховая компания, всего около 42 тыс. долларов.
Тем не менее, моряки продолжают оставаться на теплоходе, поскольку пока нет возможности вернуться домой из-за карантина:
«Потребовались колоссальные усилия представителей страхового Клуба, которые в жестких условиях карантина, когда было запрещено даже передвижение между субъектами Краснодарского края, организовывали получение выездных виз для моряков».
В результате для граждан Индии на 28 мая заказали билеты до Москвы. Однако все сорвалось из-за требования властей столицы о прохождении 14-дневного карантина. Следующая возможность отправиться домой у них появится после 15 июня, сообщили в пресс-службе Российского профессионального союза моряков.
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Остальные моряки будут оставаться на теплоходе, так как замена гражданина Грузии пока не планируется, а двое сотрудников из Турции решили дожидаться дальнейших распоряжений владельца судна. Сейчас у них снова закончилась еда и вода. Моряки рассказали, что полноценно не принимали пищу три дня. Экипаж сообщал об этом и компании, однако там ответили, что помочь не могут.
Известно, что Fora Maritime Corporation также задолжала портовым властям, терминалу и агентам.
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