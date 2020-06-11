В Туапсе иностранные моряки застряли на брошенном судне без еды и воды

Краснодарский край, В мире

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10 июня стало известно о ситуации на борту судна Vega 1, которое стоит в порту Туапсе почти пять месяцев

Государственный портовый контроль задержал теплоход Vega 1, находящийся под флагом Панамы, 31 января 2020 года в Туапсе. Причиной стала невыплата зарплат морякам — гражданам Грузии, Индии и Турции, а также технические нарушения на судне. В конце февраля запасы продовольствия на борту подошли к концу, из-за чего членам экипажа пришлось обратиться к инспектору Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольге Ананьиной.

«Турецкая компания Fora Maritime Corporation фактически бросила экипаж. Задолженность по зарплате составляла около 60 тыс. долларов», — рассказала она 10 июня.

В начале марта Российский профсоюз моряков выделил средства на покупку продуктов и воды, в конце месяца морякам снова закупили продовольствие. Также задолженность по зарплатам частично выплатила экипажу страховая компания, всего около 42 тыс. долларов.

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Тем не менее, моряки продолжают оставаться на теплоходе, поскольку пока нет возможности вернуться домой из-за карантина:

«Потребовались колоссальные усилия представителей страхового Клуба, которые в жестких условиях карантина, когда было запрещено даже передвижение между субъектами Краснодарского края, организовывали получение выездных виз для моряков».

В результате для граждан Индии на 28 мая заказали билеты до Москвы. Однако все сорвалось из-за требования властей столицы о прохождении 14-дневного карантина. Следующая возможность отправиться домой у них появится после 15 июня, сообщили в пресс-службе Российского профессионального союза моряков.

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Остальные моряки будут оставаться на теплоходе, так как замена гражданина Грузии пока не планируется, а двое сотрудников из Турции решили дожидаться дальнейших распоряжений владельца судна. Сейчас у них снова закончилась еда и вода. Моряки рассказали, что полноценно не принимали пищу три дня. Экипаж сообщал об этом и компании, однако там ответили, что помочь не могут.

Известно, что Fora Maritime Corporation также задолжала портовым властям, терминалу и агентам.

Туапсинский район Черное море

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