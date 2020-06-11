В Туапсе иностранные моряки застряли на брошенном судне без еды и воды

10 июня стало известно о ситуации на борту судна Vega 1, которое стоит в порту Туапсе почти пять месяцев

Государственный портовый контроль задержал теплоход Vega 1, находящийся под флагом Панамы, 31 января 2020 года в Туапсе. Причиной стала невыплата зарплат морякам — гражданам Грузии, Индии и Турции, а также технические нарушения на судне. В конце февраля запасы продовольствия на борту подошли к концу, из-за чего членам экипажа пришлось обратиться к инспектору Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольге Ананьиной.

«Турецкая компания Fora Maritime Corporation фактически бросила экипаж. Задолженность по зарплате составляла около 60 тыс. долларов», — рассказала она 10 июня.

В начале марта Российский профсоюз моряков выделил средства на покупку продуктов и воды, в конце месяца морякам снова закупили продовольствие. Также задолженность по зарплатам частично выплатила экипажу страховая компания, всего около 42 тыс. долларов.