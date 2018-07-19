Моряки стоящего в Азове судна объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Пять российских моряков судна «Риройл-5» под мальтийским флагом, стоящего в порту Азова, объявили голодовку, требуя погашения долгов по зарплате

«В Азове стоит судно "Риройл-5", оно задержано капитанией порта в связи с невыплатой зарплаты, сумма долга около $100 тысяч. Пять членов экипажа этого судна объявили голодовку, пошли на крайние меры», — цитирует «Интерфакс» руководителя профсоюза моряков Ростовской области Леонида Глушака.

По его словам, судно принадлежит турецкой компании Palmali, у которой есть проблемы с выплатой зарплаты морякам еще трех судов. Одно из них — «Риройл-3» — уже 2,5 месяца стоит в порту Ростова-на-Дону. Профсоюз готовит документы для подачи иска об аресте судна для обеспечения выплат, они составляют также около $100 тысяч.

Еще два судна Palmali, по словам Глушака, находятся в море, при этом у экипажей закончились контракты, и задолженность составляет более восьми месяцев на большие суммы. Это «Андриатик Моринэр» и «Риройл-2».