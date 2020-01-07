В Нигерии похитили двух россиян, моряков судна AMBIKA
5 января стало известно, что в результате нападения пиратов на судно AMBIKA в Гвинейском заливе в плен попали двое моряков российского происхождения и один индийского
7 января по сообщению RT эту информацию подтвердило российское посольство в Нигерии. По данным посольства, состояние россиян удовлетворительное, принимаются меры к их освобождению.
Публикация о происшествии появилась 5 января на сайте издания The Maritime Executive. Издание сообщило о том, что в Гвинейском заливе произошел захват судна пиратами. Во время перестрелки погибло четыре члена вооруженной охраны корабля, двое были ранены. В качестве источника подробностей указано консалтинговое агентство Dryad Maritime.
После перестрелки пираты захватили в плен троих членов экипажа, в числе которых оказались двое россиян и один моряк индийского происхождения. Пятеро членов экипажа остались на борту.
Гвинейский залив считается одним из самых опасных регионов из-за распространенного там пиратства. В частности, по данным The Maritime Executive, только в декабре 2019 года там были похищены 57 моряков.
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