В Нигерии похитили двух россиян, моряков судна AMBIKA

5 января стало известно, что в результате нападения пиратов на судно AMBIKA в Гвинейском заливе в плен попали двое моряков российского происхождения и один индийского

7 января по сообщению RT эту информацию подтвердило российское посольство в Нигерии. По данным посольства, состояние россиян удовлетворительное, принимаются меры к их освобождению.

Публикация о происшествии появилась 5 января на сайте издания The Maritime Executive. Издание сообщило о том, что в Гвинейском заливе произошел захват судна пиратами. Во время перестрелки погибло четыре члена вооруженной охраны корабля, двое были ранены. В качестве источника подробностей указано консалтинговое агентство Dryad Maritime.

После перестрелки пираты захватили в плен троих членов экипажа, в числе которых оказались двое россиян и один моряк индийского происхождения. Пятеро членов экипажа остались на борту.

Гвинейский залив считается одним из самых опасных регионов из-за распространенного там пиратства. В частности, по данным The Maritime Executive, только в декабре 2019 года там были похищены 57 моряков.