В Сочи перевернулся грузовик, водителя заблокировало в кабине

В Сочи ночью 7 мая произошло ДТП, в котором пострадал человек

ДТП случилось в ночь на 7 мая на 127 километре федеральной трассы А-147, в районе поселка Чемитоквадже. Грузовиком управлял 47-летний мужчина из Азова. По предварительным данным, он потерял контроль над управлением грузовика и машина опрокинулась. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

На место происшествия прибыли спасатели. Они выяснили, что мужчине зажало ногу. Спасатели обесточили автомобиль и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Видео с места происшествия опубликовали в паблике «ЧП Сочи» «Вконтакте».

Как писали Юга.ру, 5 мая в Сочи произошло ДТП с пятью пострадавшими, один из них погиб.