Еще 11 детей на Кубани заразились коронавирусом. Умер один пациент

В России за последние сутки количество человек с выявленным коронавирусом увеличилось на 8 тыс. 404 . Умерли 216 человек, выздоровели 10 тыс. 386 пациентов, сообщает федеральный оперштаб.

За минувшие сутки на юге России и в регионах Северного Кавказа подтвердили COVID-19 у 759 человек: 192 — в Ростовской области, 98 — в Дагестане, 85 — в Ставропольском крае, 81 — в Краснодарском крае, 78 — в Карачаево-Черкесии, 77 — в Кабардино-Балкарии, 43 — в Адыгее, по 39 — в Ингушетии и Северной Осетии, 16 — в Чечне и 11 — в Крыму.