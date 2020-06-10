Еще 11 детей на Кубани заразились коронавирусом. Умер один пациент
В Краснодарском крае к 10 июня количество инфицированных COVID-19 достигло 4 тыс. 655 человек
В России за последние сутки количество человек с выявленным коронавирусом увеличилось на 8 тыс. 404. Умерли 216 человек, выздоровели 10 тыс. 386 пациентов, сообщает федеральный оперштаб.
За минувшие сутки на юге России и в регионах Северного Кавказа подтвердили COVID-19 у 759 человек: 192 — в Ростовской области, 98 — в Дагестане, 85 — в Ставропольском крае, 81 — в Краснодарском крае, 78 — в Карачаево-Черкесии, 77 — в Кабардино-Балкарии, 43 — в Адыгее, по 39 — в Ингушетии и Северной Осетии, 16 — в Чечне и 11 — в Крыму.
Всего с начала пандемии в стране выявили 493 тыс. 657 случаев заражения коронавирусом, пишет RT. Зарегистрировано 6 тыс. 358 летальных исходов, выздоровели 252 тыс. 783 человека.
В Краснодарском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 81 человека, включая 11 детей. Стало известно об одном умершем пациенте, 117 человек выписали из больниц.
Оперативный штаб Кубани рассказал о распределении новых случаев по региону:
- 13 человек заразились в Кавказском районе, включая двух детей четырех и восьми лет;
- 12 — в Краснодаре, среди них два ребенка возрастом один месяц и два года;
- 10 — в Тихорецком районе;
- 6 — в Сочи;
- по 4 — в Апшеронском (двое из них — дети трех и 11 лет), Красноармейском, Тимашевском районах;
- по 3 — в Выселковском, Белореченском (включая семилетнего ребенка), Кореновском, где инфекцию нашли у шестилетнего, и Усть-Лабинском районах;
- по 2 — в Ейском, Павловском, Северском (среди них — четырехлетний ребенок), Гулькевичском — включая 17-летнего подростка, Отрадненском и Кущевском районах;
- по 1 случаю — в Новопокровском, Ленинградском, Туапсинском и Тбилисском районах. В последнем заразился 11-летний ребенок.
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Всего в крае выявили 4 тыс. 655 случаев инфицирования. Выздоровели 3, 5 тыс. человек, 47 пациентов скончались. Еще 22 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, добавили в краевом минздраве.
Под наблюдением в поликлиниках находятся 13 тыс. 577 человек. В обсерваторах Кубани остаются 2 тыс. 953 человека. Всего через них прошли 10 тыс. 40 человек, коронавирус подтвердили у 67 приезжих.
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