Суд признал незаконным требование мэрии Краснодара отменить маршрут № 183А до Елизаветинской

Напомним, в июне 2019 года мэрия Краснодара анонсировала изменение маршрутов нескольких муниципальных автобусов. В частности, сообщалось об отмене маршрута № 183А (поселок Березовый — улица Восточная, станица Елизаветинская) и изменении схемы движения маршрутов № 121А (поселок «Вишневый сад» — хутор Черников) и № 4 (микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» на Западном обходе). Такое решение в администрации города мотивировали необходимостью убрать дублирующие маршруты и пути следования, которыми почти никто не пользуется.

В августе того же года жители Елизаветинской вышли на стихийный протест против отмены маршрутки № 183А, а позже перевозчик ООО «СВП» через суд оспорил решение мэрии по всем трем маршрутам. Однако мэрия подала апелляцию на решение суда, и 30 декабря Арбитражный апелляционный суд в Ростове снова признал требования мэрии законными. В итоге с 31 декабря 2019 года маршрутка № 183А перестала ходить, а две другие изменили пути следования.

ООО «СВП» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и уточнило, что вынужденное прекращение поездок по маршрутам причинит компании значительный ущерб в виде неполученной прибыли и необходимости оплаты лизинга за автобусы. Также в СВП указали на то, что из-за изменений потеряют работу 46 водителей, поскольку предоставить другие рабочие места им не смогут.

Суд заявил, что перевозчик не предоставил доказательства своих доводов, и принял жалобу к рассмотрению. 9 июня 2020 года решение первого суда, на котором постановили отменить приказ мэрии о маршрутках, снова признали законным. Соответствующие документы появились на сайте «Электронное правосудие».