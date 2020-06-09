Путин подписал закон о создании базы данных, в которой будут сведения обо всех россиянах

Как писали Юга.ру, в конце мая Госдума приняла закон о создании единого регистра в третьем чтении. В него войдут Ф.И.О., дата и место рождения, пол, ИНН, СНИЛС, гражданство и семейное положение. При этом в нем будут данные не только россиян, но и иностранцев, проживающих в России. Уточнялось, что закон необходим для систематизации информации.

Запрашивать сведения смогут органы МВД, избирательные комиссии и сами граждане (по части собственных данных).

8 июня документ подписал Владимир Путин, написал RT. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, еще ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.