Путин подписал закон о создании базы данных, в которой будут сведения обо всех россиянах

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин 8 июня подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Как писали Юга.ру, в конце мая Госдума приняла закон о создании единого регистра в третьем чтении. В него войдут Ф.И.О., дата и место рождения, пол, ИНН, СНИЛС, гражданство и семейное положение. При этом в нем будут данные не только россиян, но и иностранцев, проживающих в России. Уточнялось, что закон необходим для систематизации информации.

Запрашивать сведения смогут органы МВД, избирательные комиссии и сами граждане (по части собственных данных).

8 июня документ подписал Владимир Путин, написал RT. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, еще ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Законодательство Интернет

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