Госдума приняла закон о создании единой базы данных по всем россиянам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о едином регистре данных о населении России. В него войдут Ф.И.О., пол, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС, гражданство и семейное положение. Согласно пояснительной записке, документ необходим для систематизации сведений, которые есть в муниципальных и государственных базах, включая системы данных внебюджетных фондов. Также регистр коснется иностранцев, которые проживают или работают в России.

Оператором регистра назначена Федеральная налоговая служба. Она будет вести ресурс на основании своих данных, а также сведений от МВД, Минобороны, Минобрнауки и других фондов.

Запрашивать информацию смогут органы власти, избирательные комиссии, внебюджетные фонды, а также граждане (по части собственных данных) и их законные представители, пишет ТАСС. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года, сообщил RT.