Леса и заповедники Сочи открываются для туристов

Краснодарский край

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В Сочи с 6 июня откроются парки и другие объекты природоохранных территорий

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта из-за распространения коронавируса действует режим карантина. В Кавказском заповеднике и Сочинском национальном парке все маршруты и рекреационные объекты были закрыты для посещения. Инспекторы охраны искали нарушителей и выгоняли туристов, которые собирались пережить карантин в горах.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 июня на заседании оперштаба продлил карантин до 21 июня, однако ввел ряд послаблений. В частности, с 6 июня на Кубани откроются парки и скверы. Заповедники Сочи также будут готовы встретить туристов.

Так, Кавказский государственный заповедник откроет для посещения дендрологический парк «Южные Культуры» и тисо-самшитовую рощу. На входе в парке будут установлены средства дезинфекции, а посетителям измерят температуру.

«Для удобства и соблюдения этих требований, выбирайте для прогулок период минимальной загрузки, например, посещайте парк в будние дни. Посещение объектов организованными экскурсионными группами по-прежнему запрещено», — уточнили в пресс-службе заповедника.

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В прежнем режиме работы начнут работу все рекреационные объекты Сочинского национального парка, в том числе и знаменитый «Дендрарий».

В пресс-службе нацпарка отметили, что посещение достопримечательностей и объектов экскурсионного показа, при соблюдении мер профилактики, может быть не только полезно, но безопасно.

А в пресс-службе мэрии Сочи добавили, что на входных 6-7 июня откроются муниципальные парки, скверы и набережные.

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«На объектах будут ежедневно дежурить мобильные отряды самоконтроля. При посещении общественных мест жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции», — рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Заповедники Карантин Коронавирус Лесное хозяйство Парки Сочи

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