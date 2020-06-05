Леса и заповедники Сочи открываются для туристов

В Сочи с 6 июня откроются парки и другие объекты природоохранных территорий

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта из-за распространения коронавируса действует режим карантина. В Кавказском заповеднике и Сочинском национальном парке все маршруты и рекреационные объекты были закрыты для посещения. Инспекторы охраны искали нарушителей и выгоняли туристов, которые собирались пережить карантин в горах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 июня на заседании оперштаба продлил карантин до 21 июня, однако ввел ряд послаблений. В частности, с 6 июня на Кубани откроются парки и скверы. Заповедники Сочи также будут готовы встретить туристов.

Так, Кавказский государственный заповедник откроет для посещения дендрологический парк «Южные Культуры» и тисо-самшитовую рощу. На входе в парке будут установлены средства дезинфекции, а посетителям измерят температуру.

«Для удобства и соблюдения этих требований, выбирайте для прогулок период минимальной загрузки, например, посещайте парк в будние дни. Посещение объектов организованными экскурсионными группами по-прежнему запрещено», — уточнили в пресс-службе заповедника.