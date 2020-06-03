Одинокие ежи бродят по тропам закрытого на карантин Кавказского заповедника

Краснодарский край

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Кавказский биосферный заповедник 3 июня опубликовал видео, на котором по закрытому на карантин объекту гуляют ежи

Напомним, в Краснодарском крае 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин, который продлится как минимум до 6 июня. В Кавказском заповеднике все маршруты и рекреационные объекты закрыли для посещения. Инспекторы охраны искали нарушителей и выгоняли из заповедника туристов, которые собирались пережить карантин в горах.

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Вольерный комплекс диких животных на кордоне «Лаура» Кавказского заповедника также не принимает туристов с конца марта. Комплекс без посетителей благополучно пережил весенний бэби-бум. Теперь здесь летнее нашествие ежей: животные буквально не дают прохода, все время бегают по дорожкам и мешают проезду служебных машин, которые постоянно тормозят, пропуская колючих «экскурсантов».

В официальном инстаграм-аккаунте заповедника 3 июня в сторис опубликовали видео, на котором еж гуляет по рекреационному объекту.

«Сейчас в вольерном комплексе только такие посетители», — грустно заметили в пресс-службе заповедника.

Ранее Юга.ру сообщали, во время карантина в закрытой сочинской тисо-самшитовой роще на маршруты вышли дикие звери, опустевшие горные курорты инспектируют медведи и шакал Яшка, а в лесах вместо туристов гуляют косули.

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