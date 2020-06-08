В Сочи трехлетний мальчик потерялся в лесу

Инцидент произошел в районе поселка Дагомыс. В полицию обратилась мать пропавшего ребенка, 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что сын играл во дворе частного дома и пропал.

«Сотрудники полиции оперативно организовали поисковые группы. Поиски начали с обхода лесного массива, который окружает дом. К счастью, ребенка удалось быстро найти в лесу», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.

В горных лесах Сочи часто теряют дорогу даже взрослые. Так, летом 2019 года женщина с тремя детьми заблудилась в горах Красной Поляны, а в октябре в Сочи 180 человек искали двух заблудившихся в лесу женщин.