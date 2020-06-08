В Сочи трехлетний мальчик потерялся в лесу

Краснодарский край

Распечатать

В лесном массиве близ Сочи 6 июня потерялся трехлетний ребенок, его искали полицейские

Инцидент произошел в районе поселка Дагомыс. В полицию обратилась мать пропавшего ребенка, 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что сын играл во дворе частного дома и пропал.

Читайте также:

«Сотрудники полиции оперативно организовали поисковые группы. Поиски начали с обхода лесного массива, который окружает дом. К счастью, ребенка удалось быстро найти в лесу», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.

В горных лесах Сочи часто теряют дорогу даже взрослые. Так, летом 2019 года женщина с тремя детьми заблудилась в горах Красной Поляны, а в октябре в Сочи 180 человек искали двух заблудившихся в лесу женщин.

На портале Юга.ру выходил материал о том, что делать, если ребенок потерялся в лесу, как понять, что ребенка можно отпускать в поход и что он должен знать на случай, если потеряется.

Дети Красная Поляна Полиция Пропавшие без вести Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Тимашевске загорелась газовая труба недалеко от школы, три человека пострадали
В России разрешили выезжать за границу на учебу, работу или для ухода за родными
Власти Геленджика рассказали, когда на курорте откроются пляжи
В Ейске во время карантина прошла уличная вечеринка, за дело взялась полиция
Правительство РФ собирается с 1 июля запустить межрегиональный туризм
Главный архитектор Краснодара рассказала, как должны выглядеть летние кафе

Лента новостей

Реклама на портале