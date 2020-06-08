УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию жилищных сделок

Партнерский Вся Россия

Распечатать

8 июня Банк УРАЛСИБ объявил о запуске электронной регистрации сделок с жильем

Клиенты могут воспользоваться услугой при покупке квартиры как у застройщика, так и на вторичном рынке или при рефинансировании ранее полученного кредита.

При электронной регистрации стороны получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все документы, нужные для регистрации сделки и передачи данных, оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). Во время пандемии это наиболее актуальный способ регистрации покупки жилья.

Читайте также:

На следующем этапе сервис электронной регистрации будет доступен для партнеров банка и для подачи документов по неипотечным сделкам.

Полную информацию об услуге электронной регистрации сделок с недвижимостью можно узнать в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 88002505757.

Жилье Интернет Торговля

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Туапсе установили температурный рекорд
Власти Краснодара рассказали, в каких детсадах откроются дежурные группы
Краснодарка с коронавирусом умерла в инфекционной больнице
На Кубани за сутки коронавирусом заболело почти в 4 раза больше людей, чем выздоровело
Внедорожник врезался в магазин в центре Краснодара
В Адыгее в июле собираются открыть мост через реку Белую

Лента новостей

Реклама на портале