УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию жилищных сделок
8 июня Банк УРАЛСИБ объявил о запуске электронной регистрации сделок с жильем
Клиенты могут воспользоваться услугой при покупке квартиры как у застройщика, так и на вторичном рынке или при рефинансировании ранее полученного кредита.
При электронной регистрации стороны получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все документы, нужные для регистрации сделки и передачи данных, оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). Во время пандемии это наиболее актуальный способ регистрации покупки жилья.
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На следующем этапе сервис электронной регистрации будет доступен для партнеров банка и для подачи документов по неипотечным сделкам.
Полную информацию об услуге электронной регистрации сделок с недвижимостью можно узнать в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 88002505757.