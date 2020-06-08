УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию жилищных сделок

Клиенты могут воспользоваться услугой при покупке квартиры как у застройщика, так и на вторичном рынке или при рефинансировании ранее полученного кредита.

При электронной регистрации стороны получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все документы, нужные для регистрации сделки и передачи данных, оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). Во время пандемии это наиболее актуальный способ регистрации покупки жилья.