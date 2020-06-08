Краснодарка с коронавирусом умерла в инфекционной больнице

В больнице Краснодара к 8 июня умер еще один пациент с подтвержденным COVID-19

Напомним, в России за сутки COVID-19 выявили у 8 тыс. 985 человек в 83 регионах, из них 86 человек находятся на Кубани. Всего в Краснодарском крае за время пандемии диагностировали 4 тыс. 485 случаев коронавируса, из них выздоровели 3 тыс. 311 человек и умерли 44 пациента.

О последнем летальном исходе в оперштабе Кубани сообщили 8 июня. В специализированной клинической инфекционной больнице накануне умерла 60-летняя краснодарка. Она заболела 22 мая, а спустя четыре дня ее госпитализировали в горбольницу № 3. Анализ на коронавирус показал положительный результат.

С 31 мая в связи с развитием двухсторонней вирусной пневмонии пациентку подключили к аппарату ИВЛ, а на следующий день ее перевели в СКИБ, где 7 июня женщина скончалась. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что умершая страдала заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонической болезнью и сахарным диабетом.