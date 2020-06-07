Очередной погибшей от коронавируса оказалась жительница Мостовского района

Краснодарский край

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В оперативном штабе Краснодарского края 7 июня рассказали подробности о новом летальном случае в регионе

Напомним, к 7 июня на Кубани за сутки выявили 87 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 54 пациента и 1 скончался. 

Умершей оказалась 60-летняя жительница Мостовского района. В оперштабе Кубани рассказали, что женщина заболела 7 мая. Ее положили в Лабинскую ЦРБ и подключили к аппарату ИВЛ.

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Через несколько дней пациентку перевезли Краснодар и госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 1, где стало известно, что тест женщины на COVID-19 оказался положительным. По информации оперштаба, болезнь протекала крайне тяжело, у женщины открылось легочное кровотечение. Спасти пациентку не удалось, она скончалась в ККБ № 1.

Накануне Юга.ру сообщали, что в Краснодаре умер 79-летний местный житель с коронавирусом. Всего в России за время пандемии  зарегистрировали 5 тыс. 859 летальных исходов, написал RT.

Коронавирус Краснодар Медицина Мостовский район смерть

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