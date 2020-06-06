В Краснодаре умер 79-летний житель края с коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки подтвердили еще 81 случай заражения коронавирусом, всего за время пандемии в регионе заболели 4 тыс. 312 человек и 42 умерли.

По данным оперштаба Кубани, к 6 июня в краевой клинической больнице № 2 скончался 79-летний армавирец. Мужчина заболел 20 мая, его госпитализировали в инфекционную больницу Армавира. Позже его состояние ухудшилось и его перевезли в ККБ № 2. С 29 мая больной находился на аппарате ИВЛ с диагнозом: коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Спасти пациента не удалось.

Напомним, к сегодняшнему дню в России зафиксировали 458 тыс. 689 случаев инфицирования, сообщил RT. Выздоровели 221 тыс. 388 человек, скончались 5 тыс. 725 пациентов.