В Краснодаре умер 79-летний житель края с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 6 июня рассказал подробности об умершем жителе края с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки подтвердили еще 81 случай заражения коронавирусом, всего за время пандемии в регионе заболели 4 тыс. 312 человек и 42 умерли.

По данным оперштаба Кубани, к 6 июня в краевой клинической больнице № 2 скончался 79-летний армавирец. Мужчина заболел 20 мая, его госпитализировали в инфекционную больницу Армавира. Позже его состояние ухудшилось и его перевезли в ККБ № 2. С 29 мая больной находился на аппарате ИВЛ с диагнозом: коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Спасти пациента не удалось.

Напомним, к сегодняшнему дню в России зафиксировали 458 тыс. 689 случаев инфицирования, сообщил RT. Выздоровели 221 тыс. 388 человек, скончались 5 тыс. 725 пациентов.

Армавир Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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