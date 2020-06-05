На Кубани запускают еще одно федеральное СМИ

«Царьград» — это первый русский консервативный информационно-аналитический канал, основанный в 2015 году. К 2020 году посещаемость сайта достигла порядка 12 млн человек в месяц, а на ютуб-канал проекта подписалось 974 тыс. человек.

«Мы задумали наш канал как трибуну и голос русского православного большинства», — заявил замглавы Всемирного Русского Народного Собора и основатель проекта Константин Малофеев.

Сейчас корпункты «Царьграда» есть в Сибири, на Урале, Ростове-на-Дону. А в июне корпункт запустят в Краснодарском крае. Руководить им будет Наталья Корниенко, ранее занимавшая должность главного редактора «Комсомольской правды — Кубань».

— Корпункт существует с 1 июня. Раздел, посвященный Краснодарскому краю и Адыгее, появится на сайте «Царьграда» с понедельника, 8 июня, — сообщила порталу Юга.ру Наталья Корниенко.

По ее словам, штат корпункта насчитывает четырех человек: руководитель корпункта и три сотрудника. Так как СМИ позиционирует себя как информационно-аналитический проект, журналисты будет публиковать новости и статьи о регионе. Корниенко не исключила, что со временем на Кубани могут также запустить и телевидение «Царьград-ТВ».

— Перед открытием корпункта мы провели аналитику и выяснили, что новости ростовского корпункта «Царьград» читают жители Краснодарского края, поэтому у СМИ изначально есть своя аудитория на Кубани, которая, уверена, со временем будет увеличиваться, — добавила Корниенко.