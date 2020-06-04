В Геленджике завели дело на человека, который выстрелил в голову дворовой собаке Николь

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие, а также идет работа по привлечению виновного к ответственности, рассказали в пресс-службе ОМВД России по Геленджику.

В полицию курорта обратилась местная жительница, которая рассказала, что нашла в городе собаку с огнестрельным ранением в голову. МВД Геленджика возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

В пресс-службе мэрии курорта уточнили, что дворовую собаку Николь в упор расстрелял неизвестный. За жизнь животного сначала боролись ветеринары из Геленджика, а потом ее посреди ночи экстренно транспортировали в Москву и прооперировали. Собаку удалось спасти, сейчас она на передержке.

«Устроили на передержку, где о ней заботятся и тщательно следят за ее состоянием. Четвероногая красавица Николь хорошо кушает и идет на поправку. Огромное спасибо всем, кто проявил неравнодушие в этой ситуации! Всем, кто помогал Николь бороться за жизнь», — обратились в мэрии.

Ранее Юга.ру рассказывали о других случаях, когда жители края помогали животным, попавшим в беду. Например, в конце мая жители Новороссийска рано утром вызвали спасателей, чтобы спасти щенка, упавшего в лужу на дне строящегося бассейна. Животное достали и передали сотруднице «Центра подготовки моряков», которая пообещала позаботиться о нем.