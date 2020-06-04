Власти Кубани рассказали подробности о двух умерших с коронавирусом
4 июня стало известно, что в Крымском и Тихорецком районах умерли двое мужчин с подтвержденным диагнозом COVID-19
Напомним, к 4 июня в крае за сутки диагностировали 80 случаев заражения коронавирусом, а всего в России за день заболело 8 тыс. 666 человек.
Среди 4 тыс. 148 зараженных на Кубани скончалось 40 человек, двое из них — за последне сутки.
В оперштабе Кубани рассказали, что 16 мая в Крымскую ЦРБ доставили 46-летнего мужчину. Через три дня его перевели на ИВЛ и диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию и COVID-19 тяжелой формы. Мужчина страдал сахарным диабетом. Спасти его не удалось.
Другой случай произошел в Тихорецком районе: 18 апреля там госпитализировали 51-летнего местного жителя в тяжелом состоянии. На фоне коронавируса у него развились двухсторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и синдром почечно-печеночной недостаточности. В реанимации на ИВЛ пациент находился полтора месяца.
Все материалы по теме: