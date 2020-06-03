В Майкопском районе газифицируют отдаленные горные поселки

«С соответствующей просьбой в марте прошлого года к главе Адыгеи обратились жители Табачного. Тогда по итогам рабочей поездки в поселок Мурат Кумпилов дал поручения региональному минсельхозу и руководству нашего района по включению проекта газификации микрорайона Табачного в одну из действующих федеральных программ. Поручение уже выполняется, и в скором времени газ придет в дома жителей поселка», — отметили в пресс-службе администрации района.

Появится газ и в горной станице Дагестанской, где в следующем году завершат строительство 16 км газопровода низкого давления. Также продолжается газификация одного из туристских центров региона — поселка Каменномостского. Там до конца года собираются проложить 13,5 км газовых труб в центре и 19,2 км — в микрорайоне «Забелая». В поселке Победа возле Свято-Михайловского монастыря работы по газификации выполнили на 90%, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации Майкопского района.

«По поручению главы республики в районе усилена работа по развитию системы газоснабжения и благоустройству отдаленных пунктов района. Это позволит улучшить бытовые условия населения, создаст условия для инвестиционной привлекательности горной части Адыгеи», — подчеркнул руководитель района Олег Топоров.

По его словам, данные работы проводятся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». По информации минсельхоза Адыгеи, в этом году в программу вошли семь муниципалитетов республики. Планируется построить 59 объектов, большинство из них — на территории Майкопского района. В этом году там реализуют 24 проекта, пять из них уже построили. Работы на восьми объектах начались до пандемии и были возобновлены в мае при условии соблюдения на объектах санитарно-эпидемиологических норм.