В Адыгее в четыре раза увеличили финансирование мероприятий по развитию села

В рамках программы в этом году планируется построить 71,4 км распределительных газопроводов низкого давления, что почти в семь раз превышает показатели 2019 года. Кроме того, программа включает строительство почти 13 км водопроводных сетей, 7,5 км дорог, строительство двух домов культуры в Красногвардейском районе, ФАПа в Гиагинском районе, физкультурно-оздоровительного мини-парка в Теучежском районе и реализацию 12 проектов по благоустройству сельских территорий в Кошехабльском, Майкопском и Шовгеновском районах. Благодаря возможностям госпрограммы, 11 семей смогут улучшить жилищные условия.

Также в Адыгейске планируют строительство 4 км сетей электроснабжения, капитальный ремонт четырех домов культуры в Майкопском районе и одного — в Адыгейске, капитальный ремонт ФАПа в Шовгеновском районе, покупку 16 машин для обслуживания районных больниц, капитальный ремонт школы в Шовгеновском районе, закупка автобусов для восьми школ Майкопского района, капитальный ремонт трех детских садов, комплексное обустройство площадки под компактную застройку в Майкопском районе.

«Несмотря на сложную ситуацию, реализация национальных проектов и госпрограмм остается в приоритете. Важно ускорить темпы строительства и завершить намеченные объекты в запланированные сроки — это позволит региону раньше приступить к освоению лимитов следующего года», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.