«Центр-инвест» снизил ставку по льготной ипотеке до 6%
Банк «Центр-инвест» снизил ставку по госпрограмме льготной ипотеки до 6% годовых для поддержки клиентов
Данная ставка действует весь срок кредита и позволяет купить недвижимость на первичном рынке. Ипотека в банке «Центр-инвест» не предполагает обязательного страхования жилья и жизни заемщиков. Об этом в пресс-службе компании сообщили 3 июня.
Первоначальный взнос по данной ипотечной программе должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для покупки жилья на территории Москвы и Московской области составляет 8 млн рублей, в остальных регионах присутствия банка — 3 млн рублей. Программа реализуется по постановлению Правительства РФ №566 от 23 апреля 2020 года и действует для заявок, поступивших в банк с 30 апреля по 1 ноября 2020 года.
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В качестве первоначального взноса по кредиту принимаются сертификаты о праве на получение бюджетных субсидий (соцвыплат) для оплаты части стоимости приобретаемого жилья, включая средства материнского капитала. Банк «Центр-инвест» реализует несколько госпрограмм для повышения доступности ипотечного кредитования в России.
«Сельская ипотека» позволяет приобрести жилье в сельской местности по льготной процентной ставке 2,75%. Данная ставка фиксированная и применяется на срок до 20 лет, при первоначальном взносе от 10% от стоимости жилья, сумма кредита от 300 тыс. до 3 млн рублей.
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«Семейная ипотека» рассчитана на покупку жилья на первичном рынке по ставке 4,5% на срок до 20 лет. Воспользоваться предложением могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок или есть ребенок-инвалид.
Подробные условия ипотечного кредитования на сайте.