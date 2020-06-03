«Центр-инвест» снизил ставку по льготной ипотеке до 6%

Данная ставка действует весь срок кредита и позволяет купить недвижимость на первичном рынке. Ипотека в банке «Центр-инвест» не предполагает обязательного страхования жилья и жизни заемщиков. Об этом в пресс-службе компании сообщили 3 июня.

Первоначальный взнос по данной ипотечной программе должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для покупки жилья на территории Москвы и Московской области составляет 8 млн рублей, в остальных регионах присутствия банка — 3 млн рублей. Программа реализуется по постановлению Правительства РФ №566 от 23 апреля 2020 года и действует для заявок, поступивших в банк с 30 апреля по 1 ноября 2020 года.