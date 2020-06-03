В Краснодаре начали достраивать ЖК «Клубный квартал»

Около 100 дольщиков ЖК «Клубный квартал» на улице Ветеранов, 85 (район Ближнего Западного обхода) ждут свои квартиры с 2017 года. Проект серьезно доработают: там хотят сделать всю необходимую социальную инфраструктуру: детский сад на 250 мест, более 1,5 га зеленых зон и спортивные площадки.

«Сегодня важный день для дольщиков — возобновление строительства этого жилого комплекса, который должны были сдать еще в 2017 году. И это не просто завершение долгостроя — здесь будет обеспеченный всей инфраструктурой квартал. Важно, что здесь появится детсад, которого раньше в проекте не было», — сказал Евгений Первышов.