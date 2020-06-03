В Краснодаре начали достраивать ЖК «Клубный квартал»

Краснодарский край

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Власти Краснодара 3 июня сообщили о начале работ с проблемным жилым комплексом «Клубный квартал»

Около 100 дольщиков ЖК «Клубный квартал» на улице Ветеранов, 85 (район Ближнего Западного обхода) ждут свои квартиры с 2017 года. Проект серьезно доработают: там хотят сделать всю необходимую социальную инфраструктуру: детский сад на 250 мест, более 1,5 га зеленых зон и спортивные площадки.

«Сегодня важный день для дольщиков — возобновление строительства этого жилого комплекса, который должны были сдать еще в 2017 году. И это не просто завершение долгостроя — здесь будет обеспеченный всей инфраструктурой квартал. Важно, что здесь появится детсад, которого раньше в проекте не было», — сказал Евгений Первышов.

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По его словам, основные решения уже приняли и подписали необходимое соглашение. Право аренды муниципального земельного участка, на котором расположен жилой комплекс, передали застройщику. Также он получил разрешение на строительство и сейчас подписывает инвестиционные соглашения с дольщиками.

На стройплощадке уже восстановили ограждение участка. Сейчас рабочие демонтируют все пришедшие в негодность стеклопакеты. Параллельно идет строительная экспертиза всех конструкций, после чего станут известны сроки достройки дома. Общая площадь территории — около 8 га. Помимо недостроенного литера там предстоит возвести еще два двухподьездных и два трехподъездных литера.

На территории комплекса появится более 1,5 тыс. парковочных мест (подземные парковки под домами, наземные гостевые парковки и отдельное здание многоуровневой стоянки, совмещенной с офисным центром). Там же сделают фитнес-центр, офисные помещения, медицинское учреждение и торговые объекты. Первые дома планируют завершить в третьем квартале 2022 года.

ЖК «Клубный квартал» по улице Ветеранов, 85 начали строить в 2015 году и остановили в 2017-м на стадии готовности около 30%.

Краснодар Недвижимость Обманутые дольщики Строительство

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