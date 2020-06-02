Полиция попросила помочь найти мужчину, который может быть в Краснодаре или Ейске
Краснодарский край Валерия Дульская
Полиция Краснодара в июне объявила в розыск 55-летнего Сергея Штепу
На вид Сергею Штепе 55-60 лет, рост 175-180 см, плотное телосложение, короткие седые волосы, у него хриплый голос. Мужчина может находиться в Краснодаре или Ейске, сообщили 2 мая в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении 55-летнего мужчины, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (952) 985-94-59, 8 (861) 268-40-45 или 102.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что 22 апреля 37-летний житель Краснодара пропал без вести после посещения квартиры на улице Стасова. Спустя месяц его расчлененное тело нашли закопанным в районе авторынка.