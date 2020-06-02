Полиция попросила помочь найти мужчину, который может быть в Краснодаре или Ейске

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что 22 апреля 37-летний житель Краснодара пропал без вести после посещения квартиры на улице Стасова. Спустя месяц его расчлененное тело нашли закопанным в районе авторынка.

На вид Сергею Штепе 55-60 лет, рост 175-180 см, плотное телосложение, короткие седые волосы, у него хриплый голос. Мужчина может находиться в Краснодаре или Ейске, сообщили 2 мая в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.