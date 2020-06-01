В Краснодаре нашли расчлененное тело мужчины, который пропал месяц назад на улице Стасова

В Краснодаре в мае задержали предполагаемого убийцу мужчины, который пропал в конце апреля

Напомним, 22 апреля 37-летний местный житель находился в квартире на улице Стасова, 155. Около 22:00 он вышел оттуда и пропал . В конце мая Следственный комитет объявил мужчину в розыск.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 1 июня рассказали, что пропавший поссорился с 37-летним хозяином квартиры на Стасова. Во время конфликта тот много раз ударил мужчину ножом по телу, отчего потерпевший скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник расчленил тело погибшего. На следующий день он вывез останки из квартиры и захоронил в районе авторынка Краснодара.

Подозреваемого задержали и обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Расследование дела продолжается.