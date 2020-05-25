В Краснодаре ищут мужчину, который пропал месяц назад

Известно, что 22 апреля местный житель был в квартире на улице Стасова, 155. Около 22:00 он вышел оттуда и пропал. Мужчина зарегистрирован на улице Уральской, 75/2.

На вид пропавшему 35-37 лет, рост 180-185 см, светлые коротко стриженные волосы и голубые глаза. На момент исчезновения на нем была черная синтетическая классическая куртка, темно-синие джинсовые брюки, голубая рубашка Henderson и черные носки.

Следственный комитет по факту исчезновения мужчины возбудил уголовное дело, однако не уточнил, по какой статье. Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Николая Перфильева, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 224-45-59, 02 или 112.