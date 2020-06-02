На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

МЧС 2 июня предупредило о сильных ливнях с грозами и градом в Краснодарском крае

По данным Северо-Кавказской гидрометеостанции, местами в крае кроме Сочи ожидаются сильные дожди, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На малых реках и водотоках юго-восточных притоков бассейна реки Кубани и в реках Адыгеи ожидается подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В Краснодаре до конца суток 2 июня, а также 3 июня прогнозируют сильный дождь, грозовой ливень, град и шквалистый ветер до 20 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии города.