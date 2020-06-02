На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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МЧС 2 июня предупредило о сильных ливнях с грозами и градом в Краснодарском крае

По данным Северо-Кавказской гидрометеостанции, местами в крае кроме Сочи ожидаются сильные дожди, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На малых реках и водотоках юго-восточных притоков бассейна реки Кубани и в реках Адыгеи ожидается подъем уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

В Краснодаре до конца суток 2 июня, а также 3 июня прогнозируют сильный дождь, грозовой ливень, град и шквалистый ветер до 20 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Спасатели предупредили об опасности возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий, резкими подъемами уровней рек, размывом берегов водоемов, прорывом дамб, подмывом опор мостов, земляных насыпей ж/д путей. Непогода может привести к нарушениею функционирования объектов жизнеобеспечения, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в первые дни лета в Краснодарском крае будет лепло, но дождливо.

Краснодар Погода

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