Первые дни лета на Кубани будут теплыми и с небольшим дождем

Краснодарский край

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Синоптики Краснодарского края рассказали о погоде в регионе с 1 по 3 июня

В первый летний день в Краснодаре без существенных осадков, ветер днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-12 °С, днем — 25-27 °С. В целом в регионе ночью без осадков, а днем местами кратковременный дождь и гроза с ветром до 13 м/с. Ночью столбики термометров покажут 9-14 °С, днем — 20-25 °С, местами до 27 °С. На Черноморском побережье ночью будет 11-16 °С, днем — 19-24 °С.

По данным краевого гидрометцентра, во вторник и среду на Кубани местами дожди и грозы. Ветер с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 °С, днем — до 27 °С. На Черноморском побережье в основном без осадков и до 24 °С.

Краснодар Погода

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