Банк «Центр-инвест» подключился к Системе быстрых платежей

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1 июня банк «Центр-инвест» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) — она позволяет переводить деньги по номеру телефона между разными банками

Система быстрых платежей позволяет физлицам переводить деньги по номеру мобильного телефона между счетами в разных банках. Деньги мгновенно поступают на счет получателя. Переводы до 100 тыс. рублей в месяц выполняются без комиссии.

Клиенты-физлица банка «Центр-инвест» могут совершать переводы средств со счета на счет (карту) по номеру телефона через сервис «Интернет-банк». Новый функционал доступен в сервисе на вкладке «Платежи, переводы». Там же можно установить банк «Центр-инвест» в качестве приоритетного получателя средств через СБП.

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Для исходящих переводов никакие дополнительные настройки не нужны. Для входящих переводов требуется связка номера телефона с карточным счетом, которую можно настроить в сервисе «Интернет-банк».

Теперь для денежного перевода не нужно вводить реквизиты счета или номер карты, достаточно указать номер телефона и выбрать из списка банк получателя.

Список банков-участников Системы быстрых платежей доступен здесь.

Как сообщали Юга.ру, для банков с универсальной лицензией Центробанк назвал датой обязательного подключения к СБП 1 октября 2020 года. 25 февраля ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в Системе быстрых платежей. Она действовала всего два месяца.

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