1 июня банк «Центр-инвест» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) — она позволяет переводить деньги по номеру телефона между разными банками

Система быстрых платежей позволяет физлицам переводить деньги по номеру мобильного телефона между счетами в разных банках. Деньги мгновенно поступают на счет получателя. Переводы до 100 тыс. рублей в месяц выполняются без комиссии. Клиенты-физлица банка «Центр-инвест» могут совершать переводы средств со счета на счет (карту) по номеру телефона через сервис «Интернет-банк». Новый функционал доступен в сервисе на вкладке «Платежи, переводы». Там же можно установить банк «Центр-инвест» в качестве приоритетного получателя средств через СБП.