Банк «Центр-инвест» подключился к Системе быстрых платежей
1 июня банк «Центр-инвест» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) — она позволяет переводить деньги по номеру телефона между разными банками
Система быстрых платежей позволяет физлицам переводить деньги по номеру мобильного телефона между счетами в разных банках. Деньги мгновенно поступают на счет получателя. Переводы до 100 тыс. рублей в месяц выполняются без комиссии.
Клиенты-физлица банка «Центр-инвест» могут совершать переводы средств со счета на счет (карту) по номеру телефона через сервис «Интернет-банк». Новый функционал доступен в сервисе на вкладке «Платежи, переводы». Там же можно установить банк «Центр-инвест» в качестве приоритетного получателя средств через СБП.
Читайте также:
Для исходящих переводов никакие дополнительные настройки не нужны. Для входящих переводов требуется связка номера телефона с карточным счетом, которую можно настроить в сервисе «Интернет-банк».
Теперь для денежного перевода не нужно вводить реквизиты счета или номер карты, достаточно указать номер телефона и выбрать из списка банк получателя.
Список банков-участников Системы быстрых платежей доступен здесь.
Как сообщали Юга.ру, для банков с универсальной лицензией Центробанк назвал датой обязательного подключения к СБП 1 октября 2020 года. 25 февраля ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в Системе быстрых платежей. Она действовала всего два месяца.