В центре Краснодара еще на двух перекрестках отключат светофоры

Краснодарский край

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В Краснодаре со 2 июня на улице Октябрьской не будут работать несколько светофоров

Их отключат на пересечении улиц Октябрьской и Карасунской с 10:00 2 июня по 15:00 3 июня. Кроме того, сегодня с 10:00 до 15:00 не будут работать светофоры на перекрестке улиц Октябрьской и Гоголя.

За это время специалисты отремонтируют оборудование. Они заменят контроллеры и табло обратного отсчета. При необходимости на место для регулирования движения приедут сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, с 1 по 3 июня в Краснодаре отключили восемь светофоров на пересечении улиц Ленина и Октябрьской.

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