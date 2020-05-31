В центре Краснодара временно отключат светофоры

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Ленина на три дня отключат восемь пешеходных и транспортных светофоров

Они перестанут работать с 1 по 3 июня на перекрестке улиц Ленина и Октябрьской. Восемь пешеходных и столько же транспортных светофоров перенесут и заменят линзы. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что в эти дни движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару.

Напомним, сейчас улицу Октябрьскую от Ленина до Северной ремонтируют: там приводят в порядок дорогу протяжностью более 1,8 км и обновляют съезды во дворы. На тротуарах вместо старого асфальта укладывают плитку. При необходимости также заменят бордюры, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, в мае в Краснодаре начали ремонтировать улицу Хакурате, делать ремонт на улице Речной около детского сада, проезд к хутору Копанскому был перекрыт, а ремонт улицы Кореновской пообещали завершить к концу июля.

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