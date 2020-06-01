В Крымском районе произошло землетрясение

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае днем 1 июня недалеко от станицы Варениковская зафиксировали подземные толчки

1 июня в 16:35 было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9 близ хутора Адагум Крымского района.

Читайте также:

По данным Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км на расстоянии в 5 км от станицы Варениковская и 100 км от Краснодара. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что в район, где произошло землетрясение, были направлены оперативные группы для обследования. В ведомстве добавили, что жерств и разрушений нет, объекты экономики и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее Юга.ру сообщали, что в рано утром 15 мая мая 2019 года произошло землетрясение на Ставрополье, также землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано 15 июля в Черном море под Анапой.

Землетрясения Крымский район МЧС Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крымском районе произошло землетрясение
В Краснодаре приступили к ремонту поржавевшего моста Поцелуев
В Краснодаре после окончания карантина выписали 472 протокола, в том числе за нарушение масочного режима
«Смотрится как день вполне подходящий». Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
В Крыму нашли тело девочки, которая пошла с отцом на рыбалку и пропала
В Сочи на мужчину рухнула стена во время ремонта дома

Лента новостей

Юристы против губернатора Кубани

Как проходит судебный процесс из-за введения карантина и кто в нем участвует

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Мэр Краснодара прокомментировал вечеринку возле бара «Архитектор» во время пандемии коронавируса

Реклама на портале