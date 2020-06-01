В Крымском районе произошло землетрясение

В Краснодарском крае днем 1 июня недалеко от станицы Варениковская зафиксировали подземные толчки

1 июня в 16:35 было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9 близ хутора Адагум Крымского района.

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По данным Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км на расстоянии в 5 км от станицы Варениковская и 100 км от Краснодара.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что в район, где произошло землетрясение, были направлены оперативные группы для обследования. В ведомстве добавили, что жерств и разрушений нет, объекты экономики и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.