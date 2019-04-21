В Дагестане произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 21 апреля в Ахтынском районе Дагестана
Землетрясение случилось в 7:37 на глубине 10 км примерно в 7 км от села Ахты и в 70 км от Дербента. Магнитуда составила 3,5, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
На сайте ГУ МЧС по Дагестану рассказали, как подготовиться к землетрясению и как действовать во время и после подземных толчков.
Как сообщали Юга.ру, 6 апреля в Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,8.
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