Землетрясение произошло на Ставрополье рано утром

Толчки зафиксировали в 4:50 в 4 км южнее от станицы Ессентукской. Эпицентр находился на глубине 30 км. Магнитуда составила 3,9 балла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Сейчас семь оперативных бригад местных пожарно-спасательных гарнизонов и 22 рабочих групп администрации проверяют здания и сооружения.