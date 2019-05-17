Землетрясение произошло на Ставрополье рано утром

Ставропольский край

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В Предгорном районе Ставропольского края 17 мая произошло землетрясение

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Толчки зафиксировали в 4:50 в 4 км южнее от станицы Ессентукской. Эпицентр находился на глубине 30 км. Магнитуда составила 3,9 балла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Сейчас семь оперативных бригад местных пожарно-спасательных гарнизонов и 22 рабочих групп администрации проверяют здания и сооружения.

Пользователи социальных сетей — жители Ессентуков и станицы Ессентукской — в комментариях пишут, что толчки почувствовали. Некоторые из них рассказали, что даже слышали гул.

Землетрясения МЧС
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