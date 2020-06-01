В Сочи на мужчину рухнула стена во время ремонта дома
В Сочи в конце мая спасатели помогли мужчине, на которого упала межкомнатная перегородка во время ремонтных работ
Инцидент произошел в частном доме на улице Молодогвардейской в микрорайоне Соболевка. Травмы получил 38-летний приезжий из Кировской области.
Заблокирован мужчина не был, от упавших частей разрушившейся стены его освободили коллеги, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
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Медик и спасатели оказали травмированному мужчине доврачебную помощь и наложили на поврежденные ноги фиксирующие повязки. На носилках его доставили до машины скорой помощи.
По предварительному диагнозу, у пострадавшего открытые переломы левого бедра и левой голени, травмы руки и грудной клетки.
В июле 2019 года Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре после сильного дождя разрушилась стена жилого дома.
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