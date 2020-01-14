Жителя Кубани насмерть придавило железным листом в Калужской области
СК Калужской области 13 января рассказал о несчастном случае на предприятии, в котором погиб житель Краснодарского края
Инцидент произошел 11 января в городе Обнинске. Во время работ на производственном предприятии с крепления сорвался лист металла. Он насмерть придавил двух мужчин, сотрудников организации-подрядчика из Московской области. Следствие установило их личности: это 36-летний житель Краснодарского края и 70-летний житель Омска.
Сотрудники ведомства опросили свидетелей и руководителей организации, назначили экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калужской области.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Новороссийске рабочий задохнулся под грунтом на дне котлована.
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