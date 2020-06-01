В полиции назвали фейком сообщение о взрыве бензовоза на Кубани

В МЧС и полиции Краснодарского края прокомментировали информацию о взрыве в Северском районе

Накануне в мессенджере WhatsApp распространили видео, в котором горит некий неразличимый объект на дороге, затем он взрывается, а пламя распространяется на несколько метров вокруг. За кадром голос комментирует происходящее и уточняет, что горит бензовоз в поселке Афипском.

«Что-то с проводкой у него не то. С Ильского залился на трассе, ехал в Афипский», — звучит на записи.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 1 июня рассказали, что это видео — фейк.