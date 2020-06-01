В полиции назвали фейком сообщение о взрыве бензовоза на Кубани
В МЧС и полиции Краснодарского края прокомментировали информацию о взрыве в Северском районе
Накануне в мессенджере WhatsApp распространили видео, в котором горит некий неразличимый объект на дороге, затем он взрывается, а пламя распространяется на несколько метров вокруг. За кадром голос комментирует происходящее и уточняет, что горит бензовоз в поселке Афипском.
«Что-то с проводкой у него не то. С Ильского залился на трассе, ехал в Афипский», — звучит на записи.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 1 июня рассказали, что это видео — фейк.
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«Сделали запрос в оперативные службы, информации не было», — сообщили в пресс-службе.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что взрыв произошел не на территории Кубани. В полиции проведут проверку по факту распространения фейка, сообщили порталу Юга.ру в ведомстве.
Как писали Юга.ру, в апреле в соцсетях появилось видео, на котором полицейские разгоняют людей дубинками и тащат их по земле. Сообщалось, что это произошло в Краснодаре во время митинга. Эта информация также оказалась фейком.
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