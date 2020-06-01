В полиции назвали фейком сообщение о взрыве бензовоза на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В МЧС и полиции Краснодарского края прокомментировали информацию о взрыве в Северском районе

Накануне в мессенджере WhatsApp распространили видео, в котором горит некий неразличимый объект на дороге, затем он взрывается, а пламя распространяется на несколько метров вокруг. За кадром голос комментирует происходящее и уточняет, что горит бензовоз в поселке Афипском.

«Что-то с проводкой у него не то. С Ильского залился на трассе, ехал в Афипский», — звучит на записи.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 1 июня рассказали, что это видео — фейк.

Читайте также:

«Сделали запрос в оперативные службы, информации не было», — сообщили в пресс-службе.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что взрыв произошел не на территории Кубани. В полиции проведут проверку по факту распространения фейка, сообщили порталу Юга.ру в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в апреле в соцсетях появилось видео, на котором полицейские разгоняют людей дубинками и тащат их по земле. Сообщалось, что это произошло в Краснодаре во время митинга. Эта информация также оказалась фейком.

МЧС Происшествия Северский район Социальные сети

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крымском районе произошло землетрясение
В Краснодаре приступили к ремонту поржавевшего моста Поцелуев
В Краснодаре после окончания карантина выписали 472 протокола, в том числе за нарушение масочного режима
«Смотрится как день вполне подходящий». Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
В Крыму нашли тело девочки, которая пошла с отцом на рыбалку и пропала
В Сочи на мужчину рухнула стена во время ремонта дома

Лента новостей

Юристы против губернатора Кубани

Как проходит судебный процесс из-за введения карантина и кто в нем участвует

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Мэр Краснодара прокомментировал вечеринку возле бара «Архитектор» во время пандемии коронавируса

Реклама на портале