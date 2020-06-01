Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил программы для детей и родителей
1 июня Сбербанк отметил Международный день защиты детей программами поддержки подрастающего поколения и их родителей
Праздник ежегодно отмечается более чем в 60 странах мира. К этой дате Сбербанк выпустил видеоролик о том, как дети проводят время в самоизоляции, и оказывается, им это нравится. Причина проста — наконец они могут проводить больше времени с родителями. В этот день хочется всем напомнить — независимо от того, где вы находитесь, дома или на работе, желание детей проводить как можно больше времени со своими родителями останется неизменным.
Также Сбербанк приготовил к празднику подарки в мобильном приложении для детей 6-13 лет СберKids — специальные скидки на детские книги от Alpina и «Читай-город», игры на toy.ru и пиццу от «Папа Джонс». Приложение СберKids помогает родителям научить ребенка пользоваться безналичными деньгами и позволяет контролировать его расходы. Чтобы выпустить виртуальную карту СберKids, взрослому клиенту Сбербанка нужно установить мобильное приложение СберKids себе и ребенку, заполнить данные ребенка и дать ему отсканировать QR-код из приложения, чтобы ребенок получил карту на своем устройстве.
«Сбербанк страхование жизни» весь июнь будет проводить бесплатное онлайн-тестирование школьников 2-11 классов на профориентацию. Тест разработан учеными МГУ и доступен владельцам полиса накопительного страхования по программе «Билет в будущее». После тестирования школьники и родители смогут получить консультацию эксперта.
Дети и деньги:
Благотворительный сервис Сбербанк Вместе совместно с благотворительными фондами «Бюро Добрых Дел» и «Старшие Братья Старшие Сёстры» запустил акцию, в рамках которой у всех неравнодушных будет возможность помочь детям, растущим без родителей. Для этого необходимо перейти на сайт Сбербанк Вместе, выбрать проект и совершить пожертвование. Любая сумма поможет тем, кто нуждается в нашей общей поддержке.
Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел» помогает воспитанникам детских домов комплексно подготовиться к взрослой самостоятельной жизни. «Старшие Братья Старшие Сестры» — это программа индивидуального наставничества, которая помогает детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями адаптироваться к самостоятельной жизни.
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«Мы всегда уделяем особое внимание детям: стараемся на понятных примерах объяснять им сложные финансовые термины, заботимся об их образовании, помогаем определяться с профессией, проводим конкурсы и олимпиады, сотрудничаем со школами, поддерживаем сирот и одаренных детей. Вкладываясь в развитие всех без исключения детей, а не только своих собственных, мы заботимся о будущем нашей страны, потому что оно зависит именно от них», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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