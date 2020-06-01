Ко Дню защиты детей Сбербанк приготовил программы для детей и родителей

Праздник ежегодно отмечается более чем в 60 странах мира. К этой дате Сбербанк выпустил видеоролик о том, как дети проводят время в самоизоляции, и оказывается, им это нравится. Причина проста — наконец они могут проводить больше времени с родителями. В этот день хочется всем напомнить — независимо от того, где вы находитесь, дома или на работе, желание детей проводить как можно больше времени со своими родителями останется неизменным.

Также Сбербанк приготовил к празднику подарки в мобильном приложении для детей 6-13 лет СберKids — специальные скидки на детские книги от Alpina и «Читай-город», игры на toy.ru и пиццу от «Папа Джонс». Приложение СберKids помогает родителям научить ребенка пользоваться безналичными деньгами и позволяет контролировать его расходы. Чтобы выпустить виртуальную карту СберKids, взрослому клиенту Сбербанка нужно установить мобильное приложение СберKids себе и ребенку, заполнить данные ребенка и дать ему отсканировать QR-код из приложения, чтобы ребенок получил карту на своем устройстве.